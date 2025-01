In der Region nehmen die Wohnungseinbrüche wieder zu. Dieses Mal schlugen die Täter in Brehna zu.

Brehna/MZ. - Ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Uhland-Straße in Brehna ist am Mittwoch zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Nach den Angaben der Polizei nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über eine gewaltsam geöffnete Tür in das Innere ein.

Hier öffneten und durchsuchten die Täter Schränke und Behältnisse nach Verwertbarem. Entwendet wurde ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz.