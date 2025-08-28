weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Großes Hallo für die Jüngsten: Eine Stadt setzt auf Nachwuchs - Bitterfeld-Wolfen begrüßt die Babys des Jahres mit großem Picknick

Großes Hallo für die Jüngsten Eine Stadt setzt auf Nachwuchs - Bitterfeld-Wolfen begrüßt die Babys des Jahres mit großem Picknick

Bitterfeld-Wolfen lädt zum Baby-Picknick. 50 Mädchen und Jungen erleben unter Schatten spendenden Bäumen einen besonderen Tag. Für Eltern gibt es jede Menge Informationen.

Von Ulf Rostalsky Aktualisiert: 28.08.2025, 12:38
Das Baby-Picknick im Garten des Mehrgenerationenhauses in Wolfen-Nord war gut besucht. Zu Beginn gab es ein Gruppenbild.
Das Baby-Picknick im Garten des Mehrgenerationenhauses in Wolfen-Nord war gut besucht. Zu Beginn gab es ein Gruppenbild. (Foto: Ulf Rostalsky)

Wolfen/MZ. - Sie heißen Melina, Konstantin oder Emily, sind in diesem oder im vorigen Jahr geboren worden und leben in Bitterfeld-Wolfen. Sie sind die Jüngsten der Stadt und wurden jetzt gefeiert.