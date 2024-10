Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Bitterfeld hinterlassen. Die Täter gingen gezielt vor.

Einbruch in Kfz-Werkstatt in Bitterfeld: Unbekannte bauen Porsche fast komplett auseinander

Bitterfeld/MZ. - Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Halleschen Straße in Bitterfeld hinterlassen. Ersten Ermittlungen zu Folge haben die Täter in der Zeit von Sonnabend, 19. Oktober, 16 Uhr, bis Sonntag, 20. Oktober, 13 Uhr, offenbar gezielt die Werkhalle auf.

Dort bauten die Täter fast komplett einen dort abgestellten Porsche auseinander und verließen mit den Einzelteilen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei war zur Spurensuche im Einsatz.