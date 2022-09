Einbruch in Großzöberitz - 10.000 Euro teurer Kompressor ist weg

Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen hat die Ermittlungen zum Vorfall in der Straße Hasenwinkel aufgenommen.

Großzöberitz/MZ - Ein schwerer Diebstahl beschäftigt die Polizei in Großzöberitz. Dort hatten sich bisher unbekannte Täter am Samstag gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße Hasenwinkel verschafft. Dabei trennten sie den Zaun mit Werkzeugeinsatz auf. Vom Firmengelände entwendeten sie schließlich einen Anhänger, auf dem sich laut Polizei ein gelbfarbener Kompressor der Marke Atlas Copco befand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.