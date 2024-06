Mehrere maskierte Täter sind in der Nacht zum Sonntag, 23. Juni, in die Aral-Tankstelle in Brehna nahe des Factory Outlets eingedrungen.

Maskierte Männer brechen in Aral-Tankstelle in Brehna ein - Flucht mit Tresor in Richtung A9

In der Aral-Tankstelle in Brehna hat es einen Einbruch gegeben.

Brehna/MZ. - Mehrere maskierte Täter sind in der Nacht zum Sonntag, 23. Juni, in die Aral-Tankstelle in Brehna nahe des Factory Outlets eingedrungen und haben dort einen Tresor gestohlen. Das hat am Sonntag die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Nach Angaben der Beamten hatte ein Zeuge gegen 3.30 Uhr beobachtet, wie mehrere Täter maskiert aus der geschlossenen Tankstelle kamen und in einem Auto in Richtung Autobahn 9 flüchteten. Der Zeuge informierte die Polizei, die wenig später vor Ort eintraf.

Die Ermittlungen zum Tathergang ergaben, dass die Täter zuvor gewaltsam in die Tankstelle eingedrungen waren und in der Tankstelle einen Tresor gewaltsam entfernt hatten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen vor Ort auf.

Über die Schadenshöhe können bislang noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Hinweise des Zeugen zu dem Fluchtauto werden nach Angaben der Polizei derzeit nachgegangen.

Die Aral-Tankstelle in Brehna hatte gerade erst ihr Angebot um ein Frischesortiment von „Rewe To Go“ erweitert. Ob die Täter darum wussten und sich höhere Tageseinnahmen versprachen, ist offen.