Holzweissig/MZ. - Biegt man in Holzweißig von der Glück-Auf-Straße in die Hauptstraße, fällt der Blick sofort auf das gelbe Gebäude. Es hat eine wechselvolle Geschichte – war Parteiheim, Schule, Feuerwehr-Domizil. Doch scheint es an dieser markanten Stelle wie gemacht für das neueste Kapitel, das am Samstag aufgeschlagen wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.