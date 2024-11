In Wolfen muss die Feuerwehr Freitagnacht einen in Brand geratenen Transporter auf dem Lidl-Parkplatz löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein mit Heu beladener Transporter steht in Wolfen in Flammen

Brandstiftung in Wolfen

Wolfen - Ein Brand hat sich in der Nacht zum Samstag mitten in Wolfen ereignet. Die Kameraden der Feuerwehr wurden gegen 2.46 Uhr alarmiert.

Als sie und die Polizei am Einsatzort in der Leipziger Straße eintrafen, stand auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarkts eins Mercedes-Transporter in Flammen. Im Laderaum des Fahrzeugs befand sich laut Polizei Heu, welches ebenfalls Feuer fing.

Der Brand wurde durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wolfen gelöscht. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Was das Feuer ausgelöst hat und ob es sich möglicherweise um Brandstiftung handelt, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.