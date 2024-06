Bewohner im Krankenhaus Ein lauter Knall und viel Rauch: Drei Verletzte bei einem Feuer in Wohnhaus in Bitterfeld

In der Nacht zum Freitag ist gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Brand im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Semmelweisstraße in Bitterfeld ausgebrochen.