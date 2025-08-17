Ein rekordverdächtiger Fang aus dem Jahr 2018 erweitert nun die Ausstellung des Hauses am See. Wie der präparierte Super-Wels ein neues Zuhause fand und warum dieses perfekt ist.

Ein Fischkopf zieht nach sechs Jahren um

Ein Mann und seine Beute: Maik Lehmann stellt dem Haus am See seinen wohl größten Fang für die Ausstellung zur Verfügung.

Schlaitz/MZ. - Ob da wohl ein menschlicher Kopf reinpassen würde? Diese Frage stellt sich unweigerlich, wenn man Maik Lehmann neben dem riesigen Welskopf stehen sieht. Nun stellt er seinen Superfang dem Haus am See in Schlaitz zur Verfügung, um dort für offene Münder zu sorgen.