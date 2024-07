Nach über 40 Jahren im Schuldienst geht Uwe H. Müller, langjähriger Schulleiter des Grundschulverbunds Zörbig-Löberitz, in den Ruhestand. Worauf er sich freut.

Zörbig/MZ. - Es war ein emotionaler Tag am Grundschulverbund Zörbig-Löberitz, als Uwe H. Müller, der langjährige Schulleiter und Lehrer, in den Ruhestand verabschiedet wurde. Tränen flossen nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen Kindern, Lehrern und Eltern. Es war ein Abschied, der tief berührte und zeigte, wie sehr der scheidende Schulleiter geschätzt wurde. Die Hochachtung vor seinen Verdiensten sei genauso groß wie die Scharr der Gratulanten, wie Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) in der Laudatio sagte.