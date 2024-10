Mösslitz/MZ. - Eine gute Ernte – das ist seit Menschengedenken überlebenswichtig. Schon in vorchristlicher Zeit feierten die Menschen die eingebrachten Gaben der Natur und dankten den Göttern. Bis heute werden Erntedankfeste gefeiert, nicht nur in Kirchengemeinden. Das Erntedankfest der Stadt Zörbig ist das vielleicht größte der Region. Am Samstag fanden zahllose Besucher den Weg zum Fest auf Gut Mößlitz. Sie erlebten vielfältige Genüsse des Herbstes.

