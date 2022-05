Beginn am Montagabend E-Center und Muldepark betroffen: Stromausfälle rund um Bobbau und Raguhn-Jeßnitz sind behoben

Am Abend waren zünächst 2.000 Kunden betroffen, am Dienstagvormittag kamen noch einmal 2.500 dazu. Auch der Muldepark und das E-Center in Bobbau kämpften zwischenzeitlich mit Problemen bei der Stromversorgung.