Am Montag haben zwei Männer einen Handyladen in Bitterfeld betreten und die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt. Der geplante Diebstahl ging schief.

Bitterfeld/MZ. - Da wollten zwei wohl besonders clever sein – und stellten sich besonders dumm an.

Nach Angaben der Polizei haben am Montag, 19. Januar, gegen 17 Uhr zwei Männer ein Telekommunikationsgeschäft in der Walther-Rathenau-Straße in Bitterfeld betreten. Während einer der beiden in der Tür stehen blieb, verwickelte der andere die Angestellte des Ladens in ein Gespräch und sah sich dabei auffällig im Verkaufsraum um. Plötzlich jedoch soll sich der Mann umgedreht, zwei Vorführhandys der Marke „Samsung“ von einem Aufsteller gerissen und mit seinem Komplizen dann in Richtung des Bitterfelder Marktplatzes geflüchtet sein.

Pech für die Täter allerdings ist, dass es sich bei den gestohlenen Geräten um Dummys, also wertlose Attrappen, handelt. Lediglich am Aufsteller entstand Sachschaden. Dieser finanzielle Umfang bemisst sich auf ungefähr 200 Euro. Die Polizei in Bitterfeld-Wolfen hat Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen.