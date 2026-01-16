Die Polizei hat am Donnerstag weitere Details zu einem Diebstahl bekannt gegeben, der sich im Dezember 2025 in Bitterfeld ereignet hat.

Bitterfeld/MZ. - Die Polizei hat am Donnerstag weitere Details zu einem Diebstahl bekannt gegeben, der sich im Dezember 2025 in Bitterfeld ereignet hat. Von einem Firmengelände eines Betriebs in der Halleschen Straße hatten bislang unbekannte Täter mehrere hundert Kilogramm Edelmetalle gestohlen. Im Zeitraum vom 19. Dezember, 15 Uhr, bis zum 30. Dezember, 11 Uhr, verschafften sich die Täter nach den Informationen der Polizei unbefugt Zutritt zum Firmengelände und erbeuteten Edelmetalle im Wert von ungefähr 12.500 Euro.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, handle es sich bei dem Diebesgut im speziellen um sogenannte Edelstahl-Flansche mit einem Durchmesser von circa 1 beziehungsweise 1,5 Metern. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Händler, Gewerbetreibende oder auch Privatpersonen, denen gezielt entsprechende Metallteile zum Kauf angeboten oder die auf Onlineverkaufsplattformen auf entsprechende Inserate aufmerksam wurden, sich zu melden.

Hinweise können abgegeben werden unter Tel.: 03493/30 10 oder per E-Mail an [email protected].