Dreister Diebstahl an der Goitzsche - Teure E-Bikes von Fahrradträger gestohlen

Das Auto hatte auf einem umfriedeten Parkplatz an der B100 gestanden.

Bitterfeld/MZ - Zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 6.100 Euro haben unbekannte Täter in Bitterfeld gestohlen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Die Diebe verschafften sich laut Polizei im Zeitraum vom Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 13.30 Uhr, über ein beschädigtes Zaunfeld Zugang zu einem umfriedeten Parkplatz an der B 100 in Bitterfeld, der in unmittelbarer Nähe zur Goitzsche gelegen ist. Die Täter störte es dabei überhaupt nicht, dass die Fahrräder auf dem Fahrradträger eines Autos mehrfach mittels Schlössern gesichert waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.