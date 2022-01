Dreijähriges Kind bei Unfall in Wolfen schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 9 Uhr.

Der Rettungshubschrauber fliegt das schwer verletzte Kind in eine Klinik.

Wolfen/MZ - Ein dreijähriges Kind ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Unfall in Wolfen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Virchow- auf die Pestalozzistraße.

Details sind noch nicht bekannt. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.