Der Weihnachtsmarkt am Rathaus Sandersdorf hat am vergangenen Wochenende rund 1.500 Besucher angezogen. Er bot ein vielfältiges Programm und zeigte, wie eng Vereine, Verwaltung und Bürger zusammenwirken.

Drei Tage voller Begegnungen -So war der Weihnachtsmarkt am Rathaus in Sandersdorf-Brehna

Zwischen Lichtern und Marktständen genießen die Jüngsten ihre Fahrt im Karussell.

Sandersdorf/MZ. - Drei Tage lang lockt am vergangenen Wochenende der Weihnachtsmarkt in Sandersdorf. Und schon am Freitagnachmittag wird deutlich, wie groß die Vorfreude ist. Vor dem Rathaus in Sandersdorf drängen sich die ersten Gruppen, DJ Feenix legt den Klangteppich, die Kinder der Kita Pfingstanger singen sich in die Herzen des Publikums und der Musikverein gibt dem Auftakt einen festlichen Rahmen.