In Wolfen und Bitterfeld sind am Wochenende drei Autos beschädigt worden

Wolfen/Bitterfeld/MZ - Drei Autos sind am Wochenende in Bitterfeld-Wolfen beschädigt worden. Am Samstag haben in der Wolfener Humboldtstraße drei unbekannte Personen einen geparkten Honda beschädigt. Ein Zeuge, der durch die lauten Geräusche auf die Täter aufmerksam wurde, hatte die Polizei informiert. Bevor die Polizei eintraf, konnten die Täter fliehen. Am Auto wurden beide Außenspiegel und das hintere rechte Licht beschädigt. Weitere Hinweise auf die Täter gibt es nicht.