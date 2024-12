Ute Schmidt hat die Wolfener Turm-Apotheker abgegeben. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Wer die Apotheke übernommen hat und was der neue Chef mit seinem zweiten Standort vorhat.

Doppelbelastung mit Folgen: Schlüssel für die Turm-Apotheke in Wolfen wechseln in neue Hände

Mit Blick auf die Zukunft gibt Ute Schmidt die Turm-Apotheke an Björn Arbter ab, der mit frischen Ansätzen die Apotheke weiterführen will.

Wolfen/MZ. - Ute Schmidt wirkt spürbar gelöst, als sie am Sonntag die Schlüssel der Turm-Apotheke in Wolfen symbolisch überreicht. „Es war keine leichte Entscheidung, aber ich habe erkannt, dass ich für meine Gesundheit Prioritäten setzen sollte,“ erklärt die 55-Jährige, die jedoch weiterhin ihre Sonnen-Apotheke in Halle führt.