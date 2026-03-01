„Über uns – für euch“ Döbern und Niemegk leben in Buch fort - Ex-Schüler fassen ihre Erinnungen zusammen
Ex-Schüler der verlorenen Dörfer haben das Buch „Über uns – für euch“ herausgegeben. Was die Idee dahinter ist.
Aktualisiert: 02.03.2026, 10:53
Wolfen/MZ. - Sie sind heimatlos, seit ihre Wohnorte im Bitterfelder Revier Ende der 1970er beziehungsweise Anfang der 1980er Jahre der Braunkohleförderung Platz machen mussten. Doch auch wenn Döbern und Niemegk heute nur noch auf Fotos existieren, bleiben diese neun früheren Schüler der untergegangenen Heimat und ihrer ehemaligen Schule treu.