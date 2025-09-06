Kurz ließ der Fahrradfahrer sein E-Bike zurück. Das wurde ihm zum Verhängnis. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bitterfeld - Für kurze Zeit hat ein 74-jähriger Rentner sein E-Bike neben den Eingang eines Einkaufmarktes in der Bitterfelder Bismarckstraße abgestellt und ließ es für rund 15 Minuten zurück. Das wurde, wie die Polizei mitteilt, ihm am Donnerstag, 5. September, zwischen 17.45 und 18 Uhr zum Verhängnis. Denn das Fahrrad der Marke Triumph wurde gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Tathergang.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstr. 10, Telefonnummer: 03493 3010 oder per E-Mail: [email protected] in Verbindung zu setzen.