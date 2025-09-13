Eine wilde Geschichte: Ein Anwohner beobachtet über eine Kamera, wie ein zugestelltes Paket gestohlen wird. Und trifft den Dieb dann wenig später wieder.

Bitterfeld/MZ. - Ein dreister Dieb hat am Donnerstag in Bitterfeld Beute gemacht. Aber nur kurzzeitig.

Laut Polizei wurde ein Anwohner der Stefan-Simon-Straße gegen 15.30 Uhr durch eine installierte Sicherheitstechnik an seinem Haus über einen ungebetenen „Gast“ auf seinem Grundstück informiert. Dieser hatte es auf ein Paket abgesehen, dass ein Postbote kurz zuvor in der Einfahrt abgelegt hatte. Der Besitzer hatte noch versucht den Dieb über die Überwachungsanlage anzusprechen und von seinem Vorhaben abzubringen, leider ohne Erfolg. Der Dieb verschwand in unbekannte Richtung.

Gegen 17 Uhr jedoch erkannte der Besitzer den Dieb in einem Getränkemarkt in der Brehnaer Straße wieder und informierte die Polizei. Zum Verbleib der Ware befragt, gab der 38-Jährige an, das Paket in einem Gebüsch versteckt zu haben. Die Örtlichkeit wurde daraufhin abgesucht. Das Möbelstück im Wert von etwa 150 Euro blieb jedoch verschwunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet