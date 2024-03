Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Eine Drohne transportiert Medikamente direkt zu den Empfängern, von denen nicht wenige auf dem flachen Land leben. Ein Roboter wird Gesprächspartner und hat gleichzeitig ein Auge auf sein Gegenüber. Eine Brille verschafft Zutritt zur virtuellen Welt, in der alle möglichen Pflegesituationen simuliert werden. Was futuristisch klingt, ist nah. „Ganz nah“, wie Jörg Heinrich, Pflegedirektor im Goitzsche Klinikum Bitterfeld, meint. Das Haus feierte am Donnerstag mit dem Future Care Day Premiere und bereitete in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität der Zukunft einer ganzen Branche den Boden.