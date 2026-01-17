Die Mitschurinstraße in Rieda wirkt noch wie ein Fenster in die Vergangenheit. Nur ist das in diesem Fall nichts Gutes. Die Straße muss saniert werden. Nur ist der Weg dahin noch unklar.

Die Mitschurinstraße in Rieda soll erneurt werden, doch mit welchem Geld?

Die Mitschurinstraße in Rieda ist die letzte im Ort, die noch Sanierungsbedarf hat.

Rieda/MZ. - Trockenen Fußes von A nach B kommen, statt im Schlamm zu versinken? Das ist wohl noch nicht allerorts eine Selbstverständlichkeit. So etwa in Rieda. Dort ist die Mitschurinstraße die letzte, die mit Blick auf die genannten Kriterien einen Ausbau noch bitter nötig hat. Ein Projekt, das nun angegangen werden soll. Auch wenn der Ortschaft lediglich 50.000 Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes zur Verfügung stehen, gibt es für die neue Straße einen Weg.