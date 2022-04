Die Masken fallen im Altkreis Bitterfeld - wie sieht das in der Realität aus?

Bitterfeld/MZ - Vergangenen Donnerstag hat Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) sie in der Bitterfelder „Seensucht“ unterzeichnet, Sonntag trat sie in Kraft: die Landesverordnung, die fast alle Corona-Maßnahmen aufhebt. Damit ist zum Wochenstart auch im Altkreis Bitterfeld die Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ebenso gefallen wie 2G- und 3G-Regelungen oder Besucherobergrenzen. Doch wie läuft das in der Praxis?