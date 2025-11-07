Die Messe für bewusstes Leben im Städtischen Kulturhaus Wolfen steht jedermann offen und ist eintrittsfrei.

Wolfen/MZ. - Ein ganzes Haus voller Ideen: Am Samstag, 8. November, verwandelt sich das Städtische Kulturhaus Wolfen in einen Ort für Menschen, die bewusster leben, nachhaltiger konsumieren oder einfach nur stöbern und genießen möchten.

Die Messe „LebensArt“ öffnet von 10 bis 16.30 Uhr bei freiem Eintritt. Rund 25 Aussteller aus der Region zeigen, was gesund, schön, nützlich oder überraschend ist – mit Blick auf Alltag, Wohlbefinden und kommende Feiertage. Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Natürlichkeit und Lebensqualität. Die Besucher erwartet ein Spektrum an Bioprodukten, Naturkosmetik, handgefertigten Artikeln, Kräutern und fair produzierter Mode.

Wer Geschenkideen für Weihnachten sucht, wird ebenfalls fündig. Veranstalter ist der Unternehmerinnenstammtisch, der mit der Messe bewusst Impulse für moderne, regionale Lebensweisen setzen will. Neben den Ständen laden stündliche Fachvorträge im Obergeschoss zum Mitdenken ein. Die Vortragsreihe beginnt um 10.30 Uhr. Themen wie gesunde Ernährung, natürliche Heilmittel oder alltagstaugliche Gesundheitstipps stehen im Mittelpunkt.

Das Publikum hat die Möglichkeit, direkt mit Expertinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen. Im Foyer gibt es Mitmachaktionen für Kinder, Begegnungsorte für Erwachsene und eine kulinarische Ecke mit Suppen, Kuchen und Getränken. Der Erlös kommt einer sozialen Einrichtung für Kinder und Jugendliche zugute. Wer sich informieren, inspirieren oder einfach eine gute Zeit verbringen möchte, ist herzlich eingeladen.