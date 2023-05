Bitterfeld/MZ - Nachdem den Seen in Sachsen-Anhalt eine sehr gute Qualität bescheinigt wurde, sind auch die Freibäder und Badestrände im Altkreis Bitterfeld bestens für die Eröffnung der neuen Saison vorbereitet. Im Vorfeld wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt. Viele Freiwillige und auch Sportvereine haben durch ihre fleißige Arbeit dazu beigetragen, dass die Saison wieder erfolgreich werden kann.

Stadtbad Zörbig

Nachdem das große Badebecken mit neuer Farbe versehen wurde, sind auch die technischen Voraussetzungen geschaffen worden, sagt der stellvertretende Betriebsleiter des Bades, Thomas Theuerkauf. Genügend Chlorlauge und auch pH-Wert-Senker habe man vorrätig, um die nötige Wasserqualität zu gewährleisten. Am Samstag, 27. Mai, werden punkt 10 Uhr die Türen geöffnet, damit sich die Gäste im Wasser und auf der Liegewiese tummeln können. Für den Kindertag am 1. Juni ist eine große Party mit allerlei Spaß für Klein und Groß geplant, blickt Theuerkauf voraus. Geöffnet ist wochentags von 12 bis 20, in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr, und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro Eintritt, Kinder zwei Euro. Ab 18 Uhr kommt jeder für zwei Euro ins Bad.

Volksbad Roitzsch

In Roitzsch stehe alles auf Anfang, wie schon seit fast 100 Jahren, sagt Ortsbürgermeister Mario Willer. Das Wasser ist in den Becken, sogar die Kabinen wurden neu gestrichen. Zzur Eröffnung am Freitag, 26. Mai um 10 Uhr, habe sich sogar Besuch aus der Nachbarstadt Delitzsch angekündigt. Denn da das dortige Bad noch saniert wird, setzt Delitzsch einen Badebus gen Roitzsch ein. Oberbürgermeister Manfred Wilde hat sich angesagt, um gemeinsam mit der Sandersdorf-Brehnaer Bürgermeisterin Steffi Syska die Badesaison zu eröffnen.

Die Roitzscher Karnevalisten haben die Türen der Kabinen im Volksbad Roitzsch gestrichen. (Foto: Michael Maul)

Ob einer oder alle beide den Sprung ins kühle Nass wagen, stehe allerdings noch nicht fest, so Willer. Geöffnet ist das Volksbad wochentags von 13 bis 19 und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen hier drei Euro Eintritt, Kinder 1,50 Euro. Preiswerter wird es mit den Zehnerkarten.

Strandbad Sandersdorf

„Wir haben den Strand schon eröffnet“, sagt Olaf Köppe, der Betreiber des Bades an der Sandersdorfer Förstergrube. Allerdings wolle man am 10. Juni eine große Party für Kinder und auch Erwachsene veranstalten, die sicher vielen Gästen Spaß bereite, ist Köppe überzeugt. Für die Sicherheit habe man in diesem Jahr selbst gesorgt, so der Betreiber. „Rettungsschwimmer sind an allen Öffnungstagen vor Ort“, sagt er. Geöffnet ist das Bad täglich von 10 bis 18 Uhr.

Bitterfelder Goitzschestrand

Der Strand am Bitterfelder Goitzscheufer neben dem Sportpark Süd ist immer offen. Rettungsschwimmer sind aber erst ab 7. Juni vor Ort, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, war von der DLRG zu erfahren. Man habe zudem vor, auch in diesem Jahr einen Toiletten- und Umkleidecontainer aufstellen zu lassen. Die Badeinsel ist bereit.

Strand am Pegelturm

Am Pegelturm kann ohne Öffnungszeiten gebadet werden. Das geschieht aber auf eigene Gefahr. Für die Versorgung der Badegäste ist allerdings in jeder Hinsicht gesorgt.

Mühlbecker Strand

Für den Strand an der Mühlbecker Goitzscheseite konnte noch keine Öffnungszeit genannt werden. Man habe einige Events geplant, die allerdig noch nicht genau feststehen, sagt die Chefin der Trattoria al faro, Korinna Heß.