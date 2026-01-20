Bitterfeld/MZ. - Nach einem Kellerbrand in der Brehnaer Straße in Bitterfeld ist das darüberliegende Haus nicht mehr bewohnbar. Das hat am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr in Bitterfeld gemeldet.

Die Kameraden waren um 7.18 Uhr in die Brehnaer Straße alarmiert worden. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte quoll aus mehreren Kellerfenstern starker Rauch. Die Bewohner hatten das Gebäude schon selbstständig und unverletzt verlassen. Unter schwerem Atemschutz drang der Angriffstrupp der Feuerwehr in das Gebäude vor. Parallel dazu bereiteten sich weitere Kameraden als Sicherheitstrupp vor, wurden die Kellerräume mit einem Überdruckbelüfter zwangsbelüftet und die Dekontamination für die eingesetzten Kräfte vorbereitet.

Der Brand in einem Heizungsraum konnte schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden allerdings die Heizungsrohre und Stromkabel so stark beschädigt, dass das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Nach Angaben der Feuerwehr kamen die Bewohner vorerst bei Familienangehörigen unter.

Die Einsatzstelle wurde nach einer vollständigen Entrauchung der Kellerräume und einer Abschlusskontrolle mit einer Wärmebildkamera an die Polizei. Diese ermittelt zur Brandursache. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Autos und 18 Kameraden.