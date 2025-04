Sandersdorf-Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets wächst weiter.

Noch vor Ostern feiert am Donnerstag, 17. April, der „Only“-Store sein Reopening und vergrößert sich dann von knapp 720 Quadratmetern auf rund 900 Quadratmeter. Nach Angaben aus dem Outlet ist es damit der größte „Only“-Store in der Region. Nur zwei Wochen später, am 30. April, feiert „JDY“, eine Untermarke von „Only“ die deutschlandweit erste Eröffnung eines eigenen Stores. Auf einer Fläche von etwa 280 Quadratmetern wird „JDY“ dann moderne Mode für den Alltag anbieten.

Das Modelabel „Only“ wurde 1995 gegründet und vergrößert nun im Halle Leipzig The Style Outlets seine Verkaufsfläche

Das Modelabel „Only“ wurde 1995 gegründet und ist heute in über 4.500 Geschäften in 70 Ländern weltweit vertreten. Die Marke „JDY“ wurde vor über einem Jahrzehnt gegründet, um eine Lücke im Bereich erschwinglicher Basics zu schließen.

„Die Erweiterung des Only-Stores und die Eröffnung des JDY-Stores zeigen, dass sich Marken an unserem Standort langfristig etablieren und wachsen können“, erklärte Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets, in einer Pressemitteilung. Mit diesen Neueröffnungen stärke man das Fashion-Angebot des Centers und unterstreichen die Attraktivität des Centers für Modebegeisterte in der Region.

Mit den Neueröffnungen erweitert das Halle Leipzig The Style Outlets erneut sein Markenangebot. Zuletzt waren in dem Center an der A9 bei Sandersdorf-Brehna „Starbucks“ und „Vero Moda“ hinzugekommen.