Deutsche Bank in Wolfen-Nord wird Ziel eines Raubes

Unbekannte hatten in der Filiale der Deutschen Bank an der Dessauer Allee eine Sprengung vorgenommen.

Wolfen/MZ - Eine gewaltige Explosion hat am Samstagmorgen um 4.38 Uhr die Einwohner von Wolfen-Nord aufgeschreckt. Unbekannte hatten in der Filiale der Deutschen Bank an der Dessauer Allee eine Sprengung vorgenommen, um an den Inhalt des Geldautomaten zu gelangen. Ob ihnen das gelungen ist, stand im Vormittag noch nicht fest. Experten des Landeskriminalamtes sind vor Ort um Spuren zu sichern. Gegen 5.30 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwerh Wolfen-Nord zur Hilfeleistung angefforert. Am Gebäude der Bank entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau und auch jede andere Dienststelle nimmt die Hinweise entgegen. Das Revierkommissariat in Bitterfeld ist unter 03494/3010 zu erreichen.