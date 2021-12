Dessau meldet verstorbenen Zörbiger - Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist sichtbar gesunken. Der Wert lag am Dienstag um Mitternacht laut RKI bei 731,5. Die beiden Tage zuvor hatte er bei knapp unter 1.000 gelegen.

Am Mittwoch sind in Anhalt-Bitterfeld 250 neue Infektionen bekanntgeworden. Laut Kreissprecher Udo Pawelczyk traten davon 55 Fälle in Bitterfeld-Wolfen und 45 in Köthen auf. Zudem hat das Gesundheitsamt von Dessau-Roßlau Dienstagabend mitgeteilt, dass in ihrem Bereich ein Corona-Patient verstorben ist, der aus Zörbig kommt. Dieser Todesfall taucht allerdings in der Statistik des Landes für Anhalt-Bitterfeld bislang nicht auf.

Etwas entspannt zu haben scheint sich die Lage auf den Intensivstationen. Von den 33 Intensivbetten im gesamten Landkreis waren am Mittwoch 21 belegt, darunter zehn durch Covid-19-Patienten. Sieben davon müssen beatmet werden.

Zörbig bietet weitere Impftermine

Unterdessen teilte Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mit, dass man zusätzliche dezentrale Impftermine anbieten kann. „Da der 29. Dezember mittlerweile ausgebucht ist, können wir für den 23. Dezember sowie den 8. und 13. Januar Termine mit Biontech vergeben. “ Außerdem habe der Landkreis wegen der hohen Nachfrage an Booster-Impfungen für den 29. Dezember zusätzliche Moderna-Impfmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Diese Impfdosen werden an Menschen ab 30 Jahre in der Turnhalle Zörbig verimpft. Laut Studien zum Beispiel aus den USA und Singapur ist Moderna bei Boosterimpfungen mindestens so wirksam wie Biontech, manche Experten sprechen bei Moderna gar von einer noch besseren Reduzierung des Ansteckungsrisikos.

Terminvereinbarungen in Zörbig unter Tel.: 03456/6 02 86