Bitterfeld/MZ. - Am ersten Oktoberwochenende warten wieder viele Veranstaltungen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Was es zu erleben gibt? Die MZ gibt ein paar Tipps.

1 Bobbau: Die Königin der Instrumente erklingt zum Festival Im Rahmen des diesjährigen Rühlmannorgel Festivals findet am Samstag erstmalig auch ein Konzert in der Christuskirche in Bobbau statt. Nach den Initiatoren des Festivals transportierte die Firma Rühlmann damals die neueste Orgel mit 15 klingenden Registern im Jahre 1880 rund 18 Kilometer weit, von Zörbig in den Norden von Bitterfeld nach Bobbau. Dort wurde die schöne Orgel opus 31 mit noch klassischen Zugregistern, aber schon dem neuen Firmenschild aus Glas aufgestellt. Das Konzert gestalten der Organist Matthias Müller und die Sopranistin Christel de Meulder. Beginn ist um 17 Uhr.

2 Wolfen: Johannesgemeinde feiert buntes Herbstfest Die Evangelische Johannesgemeinde feiert am Sonntag um 14 Uhr ein Herbstfest und lädt Groß und Klein herzlich dazu ein. Es soll ein bunter Tag werden. Eine Andacht in der Kirche läutet das Fest ein. Dann erwarten einige Verkaufsangebote die Gäste. Es werden sich der Salzfurtkapeller Frauenbastelkreis und die Wolfener Strickweiber präsentieren. Nach eigener Fantasie können T-Shirts bemalt werden und je nach Geschmack sind liebevoll selbstgekochte Marmeladen zu erwerben. Wer Digitales bestaunen möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Eine Tombola wird auch nicht fehlen – und zwar eine Tombola, bei der jeder gewinnt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, aber auch Würstchen vom Grill, wer mag mit Kartoffelsalat. Die Kirchengemeinde freut sich auf die Besucherinnen und Besucher.

3 Bitterfeld: Schützengesellschaft lädt zum Elchschießen Bereits zum sechsten Mal führt die Bürgerliche Schützengesellschaft Bitterfeld von 1905 das Elchschießen durch. Dazu geht es aber nicht in den hohen Norden und Blut fließt selbstverständlich auch nicht. Vielmehr werden dabei am Samstag ab 10 Uhr in der Glück-Auf-Straße 19 in Bitterfeld aus zehn Metern Entfernung per Luftgewehr im Kaliber 4,5 Millimeter 20 Schuss auf eine laufende Scheibe abgegeben. Dabei sind auch Zielhilfsmittel zugelassen. Die Startgebühr beträgt acht Euro – einschließlich einer Bockwurst zur Stärkung. Der- oder diejenige mit der höchsten Ringzahl gewinnt den Wettkampf. Bei Ergebnisgleichheit entscheidet ein Stechen. Die ersten drei Plätze erhalten Urkunden und Sachpreise. Eine Leihwaffe steht bei Bedarf zur Verfügung.

Anmelden kann man sich per Mail an [email protected].

4 Mößlitz: Erntedankfest mit Livemusik auf dem Gut Der Förderverein Gut Mößlitz lädt am Samstag ab 10 Uhr zum Erntedankfest ein. Das Fest bietet ein vielfältiges Programm für die ganze Familie. Den Auftakt bildet ein Erntedankgottesdienst, gefolgt von Livemusik und zahlreichen Mitmachangeboten. Kinder können sich auf Bastelstationen, eine RC-Racer-Bahn und Bogenschießen freuen. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr wird vor Ort sein und ihr Können präsentieren. Neben den Aktionen für die Jüngsten gibt es Handwerksstände, die traditionelle Arbeiten zeigen, sowie eine Kaffeestube für eine gemütliche Pause.5 Thurland: Festumzug mit Musik am Sonntag Am Sonntag lädt Thurland zum traditionellen Erntedankfest auf den Festplatz ein. Los geht es um 10 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst in der Kirche Thurland. Ab 11.30 Uhr startet der Festumzug, bei dem alle Besitzer landwirtschaftlicher Fahrzeuge herzlich zur Teilnahme eingeladen sind. Treffpunkt dafür ist 11 Uhr die Gaststätte Thurland. Ab 13 Uhr erwarten die Besucher unterhaltsame Attraktionen wie eine Hüpfburg, eine Torwand und eine Kinder-Truckbahn. Für musikalische Stimmung sorgt das Platzkonzert der „Elbetaler Blasmusikanten“. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.