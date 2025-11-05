Laufspektakel am Wasser Der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld ist gerettet - Top-Laufereignis startet im Mai
Trotz weiter steigender Kosten kann das Laufspektakel am Goitzschesee auch im Jahr 2026 stattfinden. Wie das gelungen ist und warum es an der Qualität keine Abstriche geben soll.
05.11.2025, 11:00
Bitterfeld/MZ. - Er ist das Laufspektakel am Goitzschesee und ein Besuchermagnet. Mehr als 2.500 Aktive starteten im Mai beim Goitzsche-Marathon in Bitterfeld und sorgten damit für einen Teilnehmerrekord. Den zu toppen, ist auch nächsten Jahr möglich. „Der Goitzsche-Marathon findet am 3. Mai statt“, erklärt Lars Schindler vom Dachverband Goitzsche Sport und Kultur.