Bitterfeld/MZ. - Museen helfen einander. Für Cora Pröschold, beim Kreismuseum Bitterfeld für die Sammlung zuständig, ist das zwar nichts Neues. „Aber es ist schon selten“, sagt sie. Der Titel der Mappe, die das Deutsche Museum in München 2022 in die Stadt an der Goitzsche schickte, lautet „Versteinerungen in den diluvialen Geschieben bei Bitterfeld“. Was für den Laien nach einem Zungenbrecher klingt, macht Experten mehr als neugierig. „Das habe ich dann Roland Wimmer gezeigt, weil ich auch wissen wollte, was das bedeutet“, lacht Pröschold. „Und der war dann ganz aus dem Häuschen.“

