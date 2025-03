Der Name Orwo lebt auch im digitalen Zeitalter weiter. Das Logo ist am Firmensitz von Orwo Net in Bitterfeld-Wolfen gut sichtbar.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Wer seine digitalen Bilder in einem Fotobuch verewigen möchte, landet schnell bei Orwo Net. Das Unternehmen betreibt in Bitterfeld-Wolfen eines von deutschlandweit nur noch drei großen Fotolaboren. Die Produkte werden unter einer eigenen Marke, aber auch im Auftrag zahlreicher Webshops produziert. 270 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, darunter viele Softwareentwickler, Vertriebs- und Marketingspezialisten.

Orwo Net mit Sitz in Wolfen hat beim Amtsgericht Dessau-Roßlau Insolvenzantrag gestellt

Doch nun ist der Bestand des Unternehmens, das aus dem bekannten DDR-Fotofilm-Hersteller ORWO hervorgegangen ist, gefährdet. Orwo Net hat beim Amtsgericht Dessau-Roßlau einen Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Christian Heintze von der Kanzlei BBL Brockdorff ernannt.

Lesen Sie auch: Warum Traditionsunternehmen Orwo aus Wolfen jetzt auf Künstliche Intelligenz setzt

Zu den Gründen der Insolvenz äußert sich der ehemalige Geschäftsführer und Miteigentümer Gerhard Köhler wie folgt: „In der Branche herrscht ein großer Wettbewerb zwischen den Anbietern.“ Allein um für das Eigenmarkengeschäft über Suchmaschinen wie Google wahrgenommen zu werden, müsse Orwo Net bis zu 35 Prozent des Umsatzes für Marketing ausgeben.

„In den vergangenen Jahren haben wir dann eine spüre Zurückhaltung der Kunden gespürt“, so Köhler. Es werde auch weniger für Fotobücher ausgegeben. Nach seinen Worten haben die Gesellschafter bereits seit zwei Jahren Geld in das Unternehmen gesteckt. „Wir hatten stets gute Gespräche mit dem Betriebsrat und Banken“, so Köhler. Es seien bereits einige Sanierungsschritte eingeleitet worden. Am Ende habe das aber nicht ausgereicht.

Orwo-Net-Standort in Wolfen hat eine große Foto-Historie, die schon 1909 begann

Der Standort hat eine große Foto-Historie: 1909 gründet die Agfa AG die Filmfabrik Wolfen, 1936 wird dort der erste praktikable Farbfilm der Welt hergestellt. In Wolfen entsteht die Filmfabrik für Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Betrieb zunächst sowjetisches Eigentum, bevor er ab 1954 unter VEB Film- und Chemiefaserwerk Agfa Wolfen firmiert. Im Jahr 1964 wird die Warenbezeichnung Orginal Wolfen (ORWO) eingeführt und die Filme weltweit verkauft.

Das Konbinat beschäftigte in der DDR zehntausende Mitarbeiter, wurde nach der Wende jedoch zerschlagen. Die Produktion wurde eingestellt. Das Unternehmen Pixelnet aus Wolfen, das sich auf digitale Fotografie spezialisiert hatte, sicherte sich die Rechte. Aus Pixelnet entstand Orwo Net.