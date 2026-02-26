In Quetzdölsdorf schwimmen tote Fische im Teich. Experten erklären, was es mit dem akteull verbreiteten Fischsterben auf sich hat und was getan werden sollte.

Das steckt hinter den toten Fischen in Quetzdösldorf

Der Teich hat nicht mehr genügend Sauerstoff.

Quetzdölsdorf/MZ. - Tote Fische in Quetzdölsdorf. Diese Meldung machte vor einigen Tagen in den sozialen Medien die Runde. Nicht nur ein unschöner Anblick, für viele Bürger auch ein besorgniserregender. Doch bei der Stadt Zörbig hat man das Problem bereits seit einigen Wochen im Blick. Auch die untere Wasserschutzbehörde Anhalt-Bitterfeld weiß zu beruhigen.