Die Regia-Konferenz bringt mehr als 80 Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte zusammen. Allein um Erfolg und Karriereambitionen geht es ihnen allerdings nicht.

Das Sprachrohr der Frauen - Unternehmerinnen geht es beim Treffen in Friedersdorf nicht allein um Erfolg

Pat Schneider (r.) und Carry Hommel machen den Unternehmerinnen Mut, auf sich zu hören und sich selbst zu finden.

Friedersdorf/MZ. - Frauen sind aktiv. Sie stemmen viel: Familie, den Job, ganze Unternehmen. Aber werden sie gehört? Was tun sie, um nicht nur zu funktionieren? Wer ist ihre Stimme in der Welt?