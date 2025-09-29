Unternehmerinnen in der Region Das Sprachrohr der Frauen - Unternehmerinnen geht es beim Treffen in Friedersdorf nicht allein um Erfolg
Die Regia-Konferenz bringt mehr als 80 Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte zusammen. Allein um Erfolg und Karriereambitionen geht es ihnen allerdings nicht.
Aktualisiert: 29.09.2025, 15:32
Friedersdorf/MZ. - Frauen sind aktiv. Sie stemmen viel: Familie, den Job, ganze Unternehmen. Aber werden sie gehört? Was tun sie, um nicht nur zu funktionieren? Wer ist ihre Stimme in der Welt?