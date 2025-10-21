Wie Daniela Oschecker Beruf, Familie und Leidenschaft vereint und dabei einen Ort geschaffen hat, an dem Erinnerungen im besten Sinn entstehen.

Brehna/MZ. - Wer Daniela Oschecker begegnet, spürt sofort, dass sie Menschen mag. Die 38-Jährige aus Brehna hat ihr neues Fotostudio eröffnet – einen Ort, an dem sie festhält, was ihr am wichtigsten ist: echte Augenblicke. Schon seit zehn Jahren arbeitet sie als Fotografin, bislang meist im Freien oder bei Familien zu Hause. Jetzt hat sie in der Innenstadt Räume gefunden, in denen sich ihre Leidenschaft und ihr Organisationstalent verbinden lassen.