Einer der weltgrößten Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten verlagert seinen Standort für Gebrauchtmaschinen, Service und Schulung von Landsberg nach Bitterfeld-Wolfen.

Claas schlägt Wurzeln - Landmaschinenhersteller baut für zehn Millionen Euro in Bitterfeld-Wolfen

Symbolischer Spatenstich für das Claas Centrum Anhalt: Neben dem Autohof Bitterfeld werden zehn Millionen Euro investiert.

Rödgen/MZ. - Landsberg ist eine anerkannte Marke. „Weltweit, wenn es um landwirtschaftliche Geräte geht“, sagt Christian Radons, Vorstandsmitglied der Claas AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Harsewinkel ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen. In Landsberg (Saalekreis) unterhält es seit drei Jahrzehnten einen seiner größten Standorte in Ostdeutschland. Und nimmt jetzt von diesem Abschied.