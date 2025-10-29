weather wolkig
Einer der weltgrößten Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten verlagert seinen Standort für Gebrauchtmaschinen, Service und Schulung von Landsberg nach Bitterfeld-Wolfen.

Von Ulf Rostalsky 29.10.2025, 11:00
Symbolischer Spatenstich für das Claas Centrum Anhalt: Neben dem Autohof Bitterfeld werden zehn Millionen Euro investiert.
Symbolischer Spatenstich für das Claas Centrum Anhalt: Neben dem Autohof Bitterfeld werden zehn Millionen Euro investiert. (Foto: Ulf Rostalsky)

Rödgen/MZ. - Landsberg ist eine anerkannte Marke. „Weltweit, wenn es um landwirtschaftliche Geräte geht“, sagt Christian Radons, Vorstandsmitglied der Claas AG. Das Unternehmen mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Harsewinkel ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen. In Landsberg (Saalekreis) unterhält es seit drei Jahrzehnten einen seiner größten Standorte in Ostdeutschland. Und nimmt jetzt von diesem Abschied.