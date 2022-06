Bundesverdienstkreuz - Kathrin Eipert aus Brehna erhält besondere Auszeichnung

Am Goitzscheufer werden am Freitag noch zwei andere Auszeichnungen übergeben.

Über das Verdienstkreuz am Bande konnte sich Kathrin Eipert freuen.

Bitterfeld/MZ - Engagiert in Anhalt-Bitterfeld: Es war das Motto einer Veranstaltung, zu der am Freitagabend Ehrenamtliche sowie Mitarbeiter von der kommunalen Verwaltung am Goitzscheufer zusammengekommen sind. Es war aber auch der Moment, um drei Personen zu ehren.