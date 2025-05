Brehna/MZ. - Die französischen Gäste aus Semoy sind in Brehna eingetroffen. Am Donnerstag gegen Mittag wurden sie bei strahlendem Sonnenschein von ihren Freunden herzlich in Empfang genommen. Doch das alljährliche Treffen der beiden Partnerstädte, das abwechselnd in Frankreich und Deutschland stattfindet, steht diesmal unter einem ganz besonderen Zeichen: Die Partnerschaft besteht seit nunmehr 30 Jahren.

