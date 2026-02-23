weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Tiki-Strandbar Bitterfeld: Spendenaufruf nach Brand

Hilfsaktion gestartet Abgebrannte Tiki-Strandbar in Bitterfeld bittet um Unterstützung - Spendenaufruf bei „Gofundme“

Für die beliebte Strandbar „Tiki“ in Bitterfeld kann jetzt gespendet werden. Ein Feuer hatte den sonst friedlichen Ort im Januar zerstört. Jetzt sollen die Aufräumarbeiten starten.

Von Lisa Gutzat Aktualisiert: 23.02.2026, 13:52
Mitte Januar hat es in der Tiki-Strandbar am Goitzschesee gebrannt.
Mitte Januar hat es in der Tiki-Strandbar am Goitzschesee gebrannt. (Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen)

Bitterfeld/MZ. - Die beliebte Tiki-Strandbar in Bitterfeld ist in der Nacht vom 12. zum 13. Januar durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Der Brand hat die Strandbar am Goitzschesee vollständig zerstört.