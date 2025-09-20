Bitterfeld/MZ. - Eine böse Überraschung hat ein Parzellenbesitzer in den Morgenstunden am heutigen Sonnabend erlebt. Als der 64-Jährige nämlich um diese Zeit in seinen Garten in der Vereinsanlage „Anhaltstraße“ in Bitterfeld kam, musste er feststellen, dass er dort nicht allein war. In seiner Laube ist er auf einen fremden Mann getroffen, der sich darin natürlich unberechtigt aufhielt. Offenbar hatte der Einbrecher auch schon die ganze Nacht in der Gartenlaube verbracht.

Die Polizei wurde informiert und hat nach ihrem Eintreffen sofort die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Dabei ist außerdem festgestellt worden, wie weiter mitgeteilt wird, dass der Täter sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit allerhand Diebesgut versorgt und eingepackt hatte. Es handelt sich nach den Angaben um einen 44-jährigen Mann.

Die Beamten haben mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet, wie aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld weiter mitgeteilt wird. Vorgeworfen werden ihm unter anderem Hausfriedensbruch und der besonders schwere Fall eines Diebstahls.