Handarbeitsfans aus Bobbau , Siebenhausen und Umgebung nähen eine Wimpelkette für den 100. Geburtstag des Wasserturms 2027. Die soll so lang wie keine andere zuvor sein.

Bobbau versucht einen Weltrekord - 18 Kilometer lange Wimpelkette ist das große Ziel

Bobbau/MZ. - Alt und Jung – Hand in Hand: Das ist das Motto einer Handvoll Frauen, die in Bobbau große Ziele haben. Sie werden eine der ersten Gruppen sein, die in das aus der alten Dorfbäckerei entstehende Gemeinschaftshaus einziehen. Und sie schneidern an einem Weltrekord.