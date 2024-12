Ehrenämtler sind unerlässlich, denn sie halten die Gesellschaft zusammen. Deshalb wurden sie am internationalen Tag des Ehrenamtes in Wolfen-Nord geehrt und ausgezeichnet.

Wolfen/MZ. - Der 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamtes – ein Tag, an dem diejenigen geehrt werden, die häufig nicht medienwirksam im Rampenlicht stehen und deren Handeln oft unbeachtet bleibt, außer von denjenigen, die es direkt berührt. Das weiß man auch bei der Freiwilligenagentur „MehrWERT“ zu schätzen. Deshalb fand im Mehrgenerationenhaus in Wolfen-Nord ab 14 Uhr die traditionelle Anerkennungsveranstaltung statt, die genau genommen aus zwei Events bestand.

Alles dreht sich um sie

„Heute spielt ihr die erste Geige. Deshalb kann Oberbürgermeister Armin Schenk heute auch mal als zweiter genannt werden“, eröffnete Melanie Kerz die Veranstaltung gegenüber den Gästen, die aus dem gesamten Landkreis angereist waren. Dem hatte OB Armin Schenk (CDU) nichts entgegenzusetzen – im Gegenteil. „Es gerät schnell in Vergessenheit, was Bürgerinnen und Bürger alles für andere tun“, sagte er in seiner Rede. „Dabei leisten sie Großes, weil sie mehr tun, als man von ihnen erwarten kann“, fügte Schenk hinzu. Insbesondere, da es mit Blick auf künftige Herausforderungen umso wichtiger werde, „dass die Stadtgemeinschaft zusammenhält.“

Mit der EngagementCard 2024 wurden zehn Personen belohnt Foto: Kerz

Aber nicht nur Reden wurden gehalten: Die Kinder der Grundschule Steinfurth nutzten die Gelegenheit, um ihre gesanglichen Fähigkeiten für eine knappe halbe Stunde unter Beweis zu stellen. Im Chor, solo und a cappella zeigten sie, dass sich Übung bezahlt macht. Sie brachten so manchen zum Schmunzeln und animierten das Publikum zum Mitklatschen. „Seit September haben wir an den Vorbereitungen gearbeitet“, sagte Kerstin Berner, die viele Positionen bekleidet, an diesem Tag jedoch in der Rolle der Chorleiterin zugegen war. Passend zu den süßen Stimmchen gab es danach Kaffee und Kuchen.

Preisverleihung

Um 17 Uhr folgte nebenan eine weitere Veranstaltung, die ebenfalls im Zeichen des Ehrenamtes stand. „Zum mittlerweile 14. Mal hatte die Freiwilligenagentur ’MehrWERT’ des biworegio e.V. 2024 Vereine der Region Bitterfeld-Wolfen aufgerufen, Ehrenamtliche aus ihrer Mitte zu nominieren“, heißt es in einer Mitteilung. Zehn Personen wurden mit der sogenannten EngagementCard ausgezeichnet, die Gutscheine im Wert von rund 250 Euro von 13 regionalen Unternehmen enthält.

Während der Oberbürgermeister bei der ersten Veranstaltung anwesend war, zeigte Bitterfeld-Wolfens Bürgermeisterin Heike Krauel am Nachmittag ihre Anerkennung und überreichte den Gewinnern ihre Preise. Auch die Laudatoren sorgten für emotionale Momente, indem sie ihre Dankbarkeit ausdrückten und damit zeigten, dass Ehrenämtler durchaus in Ehren gehalten werden. Und ihre Arbeit, die für so Viele viel bedeutet, gesehen wird.