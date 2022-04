Blitzer in Gossa - Spitzenreiter fährt mit 90 km/h durch die 50er Zone im Ort

Gossa/MZ - Im Ortsteil Gossa der Gemeinde Muldestausee wurde am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der sechs Autofahrer geblitzt wurden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

In der Chausseestraße hatten am Nachmittag ingesamt etwa 60 Fahrzeuge die Messstelle passiert. Der höchste festgestellte Wert bei erlaubten 50 km/h betrug 90 km/h und lag somit 40 km/h über dem Erlaubten. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.