Das Wegeleitsystem für Touristen in Bitterfeld ist teils schadhaft. Jetzt soll der Blaue Pfad ausgebessert werden. Doch der Zeitplan wurde noch einmal umgeworfen.

Blauer Pfad für Touristen bietet keinen guten Anblick - Nun wird reagiert

Der Blauer Pfad endet an der Stadt- und Tourismusinformation in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Das touristische Wegeleitsystem „Blauer Pfad“ in Bitterfeld ist drei Jahre nach seiner Einweihung an mehreren Stellen ramponiert. Das wurde im Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend und Sport bei einer Auswertung des Projekts durch den Stab Öffentlichkeitsarbeit festgestellt. Nun will man Abhilfe schaffen.