Bitterfelds Stadtpark rüstet auf: Sport- und Bewegungsareal soll alle Generationen anlocken

Bitterfeld/MZ - Schwingen, stemmen, balancieren - im neuen Bewegungs- und Fitnessareal in der Grünen Lunge von Bitterfeld können sich die Nutzer auf vielfältige Weise betätigen. Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist diese Erweiterungsfläche in Nachbarschaft des seit 2020 bestehenden Freizeitareals seit sechs Wochen in Benutzung. Am Montag fand schließlich die offizielle Eröffnung statt.