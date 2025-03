Der Ortschaftsrat Bitterfeld ringt um Brauchtumsmittel. Denn die Antragssumme ist viel zu hoch. Doch an den Sparvorschlägen gibt es Kritik von den Linken.

Bitterfeld/MZ. - Lange hat eine Arbeitsgruppe des Bitterfelder Ortschaftsrates zur Vergabe der Brauchtumsmittel um jeden Euro gerungen. Und dass, obwohl nach dem Stadtjubiläum erstmals wieder die Gesamtsumme von 113.872 Euro vergeben werden kann. Doch das hilft wenig, wenn die Summe der Anträge mit fast 230.000 Euro mehr als doppelt so hoch ist. So musste die AG drastische Kürzungen vornehmen – die am Mittwoch im Ortschaftsrat trotzdem noch einmal eine Debatte auslösten.