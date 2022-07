Betrunkener E-Scooter-Fahrer ist mit über 2,7 Promille auf B100 unterwegs - und stürzt

Muldestausee/MZ - Stark alkoholisiert ist am Montag der Fahrer eines E-Scooters in der Gemeinde Muldestausee unterwegs gewesen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge befuhr der 42-jährige Nutzer gegen 22 Uhr die Bundesstraße 100 aus Richtung Gräfenhainichen in Richtung Gröbern.

Circa 100 Meter vor dem Abzweig Gröbern verlor er, nachdem er von einem unbekannten Fahrzeug überholt worden war, die Kontrolle über seinen Roller und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die durch medizinisches Personal noch vor Ort versorgt wurden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, der von der Polizei auf eine Höhe von etwa 100 Euro geschätzt wird.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Polizeikräfte jedoch sogleich, dass der 42-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest wies dann auch ein Ergebnis von 2,73 Promille aus. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Doch das war noch nicht alles: Außerdem stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand und der Nutzer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.